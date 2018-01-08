Американские военные самолеты после полета в небе Донбасса провели разведку над Крымом в воскресенье.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, в разведывательном полете участвовали морской разведчик P-8A Poseidon и тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Операция охватила практически всю территорию Крыма, как следует из последних мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, беспилотник Global Hawk с бортовым номером 12-2050 в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива.

Одновременно противолодочный самолет Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя. Помимо этого он совершил полет к западу и югу от полуострова.

С начала года это уже по меньшей мере второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина запустит беспилотники над Россией вплоть до Камчатки.