В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус. Церемония состоялась в воскресенье, 7 января в отеле Беверли-Хилтон. Об этом сообщает на сайте кинопремии.

Так, лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. За премию в этой номинации также боролись "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Фото: Lucy Nicholson

Английский режиссер и сценарист Мартин Макдонах еще получил Золотой глобус за лучший сценарий. А Сэм Рокуэлл завоевал премию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Актриса Сирша Ронан, сыгравшая в "Леди Берд" главную роль, также получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле.

Режиссер Ли Анкрич получил приз за лучший анимационный фильм "Тайна Коко".

Гэри Олдмен признан лучшим драматическим актером за роль в фильме "Темные времена".

"Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный сериал" завоевала "Удивительная миссис Майзел".

Бендж Пасек и Джастин Пол получили награду за лучшую песню - This Is Me из кинофильма "Величайший шоумен".

Эллисон Дженни стала лучшей актрисой второго плана за роль в фильме "Тоня против всех".

Лучшим комедийным актером стал Джеймс Франко за роль в фильме "Горе-творец".

Гильермо дель Торо стал обладателем "Золотого глобуса" за фильм "Форма воды".

Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун за роль в сериале "Это мы".

Юэн Макгрегор - лучший актер в мини-сериале за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси в сериале "Фарго".

Азиз Ансари - лучший актер в комедийном сериале или мюзикле за роль в фильме "Мастер не на все руки".

Как ранее сообщалось, украинский режиссер Кира Муратова вошла в жюри кинопремии "Оскар".