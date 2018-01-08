Военные руководители НАТО и России начинают серию встреч для восстановления отношений
Военное руководство НАТО и России начинают серию встреч для восстановления отношений.
Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.
Оно сообщило о предстоящей встрече главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.
Встреча должна состояться в Азербайджане уже в январе.
Сообщается также о других запланированных на начал года встречах между представителями правительства США и РФ.
"Администрация Трампа начинает новый год с высокоуровневых встреч с российским руководством", - резюмирует BuzzFeed.
В конце декабря сообщалось, что НАТО планирует возобновить диалог с Россией в 2018 году.
Ранее в США показали сближение самолетов НАТО с российскими истребителями.
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