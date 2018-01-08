Военное руководство НАТО и России начинают серию встреч для восстановления отношений.

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

Оно сообщило о предстоящей встрече главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.

Встреча должна состояться в Азербайджане уже в январе.

Сообщается также о других запланированных на начал года встречах между представителями правительства США и РФ.

"Администрация Трампа начинает новый год с высокоуровневых встреч с российским руководством", - резюмирует BuzzFeed.

В конце декабря сообщалось, что НАТО планирует возобновить диалог с Россией в 2018 году.

Ранее в США показали сближение самолетов НАТО с российскими истребителями.