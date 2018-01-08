Руководителя фан-клуба "Шахтера" Юрия Бортника избили у дверей его подъезда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех", - написал Бортник.

В каком городе произошло избиение - не уточняется. Известно, что Бортник живет в Виннице.

Ранее в Италии толпа местных фанатов едва не растерзала болельщиков Шахтера после матча с Наполи.

Напомним, экс-нападающий Шахтёра Евгений Селезнев сменил клуб в Турции.