"Разбили голову. Ждали у подъезда". Руководителя фан-клуба "Шахтера" избили у собственного дома
Руководителя фан-клуба "Шахтера" Юрия Бортника избили у дверей его подъезда.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех", - написал Бортник.
В каком городе произошло избиение - не уточняется. Известно, что Бортник живет в Виннице.
Ранее в Италии толпа местных фанатов едва не растерзала болельщиков Шахтера после матча с Наполи.
Напомним, экс-нападающий Шахтёра Евгений Селезнев сменил клуб в Турции.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!