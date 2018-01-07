Британская ученая Дженни Моррис рассказала про пять главных причин переедания людей. Об этом пишет The Conversation.

Сотрудник Университета Сассекса в Великобритании отмечает, что употребление пищи вместе с алкоголем в большой компании и за богатым столом может иметь плохие последствия.

По ее мнению, первой причиной переедания является размер порции - чем он больше, тем больше съедает человек. Моррис рассказала об одном эксперименте, связанном с этим фактором. Исследователи предложили испытуемым опустошить тарелку супа. Некоторым незаметно подливали еду в миску. В результате все испытуемые чувствовали себя одинаково сытыми, несмотря на то что некоторые из них съели на 73 процента больше супа.

Еще одной причиной обжорства Моррис назвала богатство стола. Если на нем очень много блюд, как бывает в праздники, то человек съедает в четыре раза больше.

Третьим фактором стало отвлечение на гаджеты, просмотр телевизора или чтение книги. Отмечается, что в такие моменты человек плохо осознает, что уже насытился, поэтому ему нужно потреблять больше пищи, чтобы уменьшить голод.

Такой же эффект создает и распитие алкогольных напитков - эта причина оказалась четвертой в списке.

Последним пунктом Моррис назвала прием пищи в компании. Отмечается, что в этот момент срабатывает "эффект подражания". Человек не замечает, как стремится попробовать все, что нравится соседям по столу.

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