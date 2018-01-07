В Youtube появилось видео, как украинцы исполняют коляду на Софийской площади в центре Киева.

Автор ролика отметил, что это большая совместная коляда от самодеятельных колядницких групп "Денница", "Слово Женщины" и группы "Улица Владимира".

Коляда - это старинный рождественский обряд прославления праздника песнями, а также сама песня.

Исполнители коляды одеты в национальные одежды.

Видео: Youtube \ Nedzelnitsky Andrey

7 января православные христиане празднуют Рождество. К самым древним традициям празднования Рождества относиться пение рождественских песен – колядок. Считается, что пошли они еще с времен язычества, а с приходом христианства просто несколько видоизменились.

Ранее "Страна" публиковала видео самых популярных колядок на Рождество.

Также мы делились поздравлениями, открытками, стихами и колядками на Рождество.