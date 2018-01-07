В сети показали видео "большой коляды" в центре Киева
В Youtube появилось видео, как украинцы исполняют коляду на Софийской площади в центре Киева.
Автор ролика отметил, что это большая совместная коляда от самодеятельных колядницких групп "Денница", "Слово Женщины" и группы "Улица Владимира".
Коляда - это старинный рождественский обряд прославления праздника песнями, а также сама песня.
Исполнители коляды одеты в национальные одежды.
Видео: Youtube \ Nedzelnitsky Andrey
7 января православные христиане празднуют Рождество. К самым древним традициям празднования Рождества относиться пение рождественских песен – колядок. Считается, что пошли они еще с времен язычества, а с приходом христианства просто несколько видоизменились.
Ранее "Страна" публиковала видео самых популярных колядок на Рождество.
Также мы делились поздравлениями, открытками, стихами и колядками на Рождество.