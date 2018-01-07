Журналисты посчитали, во сколько обошелся новогодний стол жителям Луганска и Донецка, прифронтового Краматорска и аннексированного Крыма. Об этом пишет "Радио Свобода".

Донецк

В Донецке за несколько дней до Нового года на рынках было не протолкнуться. Традиционно, наиболее желанными к празднику оказались продукты для новогоднего салата оливье. Именно за ними жительница Донецка Наталья отправилась на местный рынок. Колбаса, майонез, зеленый горошек, морковь, яйца, килограмм картофеля - всего на праздничный салат женщина потратила около 140 рублей (66 гривен).

Справившись с очередями на рынке, Наталья направляется в супермаркет, чтобы докупить дополнительные атрибуты новогоднего стола.

"Шампанское, мандаринки и баночка икры. Шампанское - 240 рублей (≈113 грн), Икра - 366 (≈172 грн), Мандарины - по 29 рублей (≈14 грн) ", - рассказывает Наталья.

Кроме того, к праздничному столу она купила и игристое. По ее словам, ее семья предпочитает местных производителей, поэтому зарубежное шампанское она не брала.

В целом же, донецкое классическое новогоднее застолье с оливье, мандаринами и шампанским обошлось в 193 гривен.

Краматорск

Накануне праздника на рынок прифронтового Краматорска пришли продегустировать и купить все, что нужно для новогоднего стола, переселенцы из оккупированной Макеевки - Сергей и Виктория.

Приобретя все необходимое, они говорят: в бюджет уложились. Отмечают, что цены хоть и незначительно, но выросли.

"Вот возьмем, к примеру, картофель. Ранее стоила 4,50 за килограмм, а сейчас - 6,50. Так по копеечке, по копеечке и все ... Зелень уже 11 гривен стоит, раньше было вдвое меньше. Кроме того, подорожало мясо. А колбаса ... если раньше 80 можно было взять такого качества примерно, то сейчас - 105", - говорят супруги.

Краматорское оливье готовят по семейному рецепту: добавляют маринованный репчатый лук и свежую зелень.

"Раньше были дефициты, и поэтому это оливье было большим праздником", - рассказывает Сергей.

В итоге в Краматорске на новогодний стол потратили около 225 гривен.

Луганск

На рынке Луганска на продуктовом рынке украсили елку. Для тех, у кого на новогоднем столе главным блюдом служило мясо, тут продукция на любой вкус.

В общем, набор для праздничного стола в оккупированном Луганске оказался дороже, чем в Донецке и Краматорске - 380 гривен.

Картофель ≈10 гривен;

Колбаса ≈132 гривны;

Шампанское ≈132 гривны;

Мандарины ≈36 гривен.

Симферополь

В симферопольском супермаркете - засилье продуктов из России. В частности, встретить Новый год с рюмкой "русского коньяка "Остров Крым" в гривневом эквиваленте стоит примерно 82 гривен. Или с бокалом российского шампанского из Кабардино-Балкарии за такую ​​же сумму.

Журналисты без проблем нашли на аннексированном полуострове украинское "Артемовское шампанское" с пометкой: "Украина, Донецкая область, город Бахмут".

Крымчанам из Симферополя выбрать продукты к празднику оказалось не очень просто. Жители города еще не привыкли к российским продуктам, затрудняет выбор ингредиентов к новогоднему столу.

"Русское село", "Кубаночка" - названия этих российских горошков не оставляют сомнений о том, где именно они были произведены.

"Икра "обкомовская", с портретом Леонида Ильича (Брежнева - Прим.ред.). Привезли ее в Крым из далекого города Новосибирска, где, очевидно, водятся лососи. Стоит 300 рублей (≈141 грн) ", - рассказывает жительница крымской столицы.

Крымское застолье на Новый год оказалось самым дорогим: почти 520 гривен за классический набор из оливье, шампанского и мандаринов.

За ним идут луганчане с тем же новогодним набором за 380 гривен. Следом - Краматорск, 225 гривен. Самым дешевым в этом плане оказался Донецк - 193 гривны.

Ранее мы публиковали исследование, что новогодний стол для украинцев подорожал на треть.

Напомним, что большинство украинцев готовы потратить $20 на новогодний стол, но радости не испытывают.