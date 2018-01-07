Россия может выйти из Всемирной торговой организации. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, передает RT.

По его словам, это произойдет, если будет удовлетворен иск Евросоюза, который хочет взыскать с России более миллиарда евро из-за контрсанкций - в частности, ограничения импорта свинины.

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации... В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить своё участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - отметил Калашников.

Он заявил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкции политику против Москвы.

Ранее арбитраж ВТО начал рассматривать требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка €1,4 млрд ежегодно из-за ограничений на импорт свинины.

Напомним, в 2017 году все виды мяса показали подорожание - от 28 до 67%.

Ранее сообщалось, что Украина импортировала свинины в 2017 году больше, чем отправила на экспорт