В сирийском Идлибе в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 30 человек погибли, еще 70 пострадали. Об этом сообщает издание Anadolu.

Идлиб неподконтролен правительству Сирии. За него конкурируют не только силы Башара Асада, но и боевики между собой. В последнее время город находился под контролем "Джебхат ан-Нусры".

По предварительным данным, в центре города прогремели четыре взрыва. Пострадавшие были доставлены в больницу, информации о тяжести их состояния не приводится.

Сообщается, что взорвался припаркованный в центре автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Здания поблизости получили повреждения из-за взрывов. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Фото: aa.com.tr

Ранее в Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли.

Также недавно в Сирии исламисты сбили учебно-боевой самолет и расстреляли его пилота. L-39 был сбит зенитным огнем с земли, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться. На видео, снятом боевиками, видно, что он сумел воспользоваться парашютом, однако, скорее всего, был расстрелян в воздухе. Известно, что пилотом учебно-боевого самолета, который сегодня сбили боевики, был уроженцем. Хомса, его звали Басим Гасан.