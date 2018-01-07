Стало известно, когда похоронят убитую правозащитницу Ирину Ноздровскую
Похороны убитого адвоката Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Facebook ее дочь Анастасия Ноздровская.
"Похороны во вторник", – коротко написала девушка.
Она добавила, что прощание с Ноздоровской состоится утром в селе Демидов под Киевом. Точное время не указано.
1 января под Киевом в реке нашли тело адвоката Ирины Ноздровской, она была раздета. Девушка умерла от множественных колото-резаных ран. Как адвокат, она занималась громким ДТП, в племянник бывшего судьи сбил насмерть ее сестру.
Напомним, что у юристов, которые независимо расследуют дело Ноздровской, появилась новая версия
Ранее эксперт назвала "трудные места" в расследовании убийства Ноздровской.
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