Похороны убитого адвоката Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Facebook ее дочь Анастасия Ноздровская.

"Похороны во вторник", – коротко написала девушка.

Она добавила, что прощание с Ноздоровской состоится утром в селе Демидов под Киевом. Точное время не указано.

1 января под Киевом в реке нашли тело адвоката Ирины Ноздровской, она была раздета. Девушка умерла от множественных колото-резаных ран. Как адвокат, она занималась громким ДТП, в племянник бывшего судьи сбил насмерть ее сестру.

Напомним, что у юристов, которые независимо расследуют дело Ноздровской, появилась новая версия

Ранее эксперт назвала "трудные места" в расследовании убийства Ноздровской.