Американский актер Брэд Питт не смог купить билет на просмотр "Игры престолов" с его главной героиней - Эмилией Кларк, исполнившей роль Дейенерис.

Благотворительный аукцион прошел 6 января в Лос-Анджелесе, пишет Variety.

Питт предложил за встречу с Кларк 120 тысяч долларов. Но его ставку перебил неизвестный гость аукциона, который предложил на 40 тысяч больше.

Торги начинались с 20 тысяч долларов. На просмотр эпизода также пойдет Кит Харрингтон - еще одна звезда фэнтезийной саги, сыгравший Джона Сноу.

Аукцион организовал актер Шон Пенн. Все деньги с него пойдут на ликвидацию последствий урагана на Гаити.

Напомним, ранее "Джона Сноу" вывели из бара в пьяном виде.

Ранее телеканал НВО официально подтвердил, что финальный сезон "Игры Престолов" выйдет в 2019-м году.

Приняты "безумные меры", чтобы 8-й сезон не украли хакеры, как это произошло с некоторыми сериями седьмого.