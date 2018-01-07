Стали известны ключевые вопросы в переговорах немецких блоков христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании коалиции.

Министр иностранных дел из временно действующего правительства и член партии СДПГ Зигмар Габриэль заявил, что центральной темой консультаций должен стать вопрос будущего устройства Европы, передает DW.

По его мнению, его однопартийцы "непременно" вынесут на переговоры тему дальнейшего европейского развития, потому что с 2013 года Германия слишком много внимания уделяла внутриполитическим темам.

А теперь Габриэль предлагает ответить на предложения по реформам, поступившие от французского президента Эмманюэля Макрона.

Также он считает, что надо делать больше инвестиций в "стабильность Европы", в частности, в образование.

Сам Габриэль не входит в делегацию СДПГ, которая участвует в консультациях о формировании возможной коалиции с блоком ХДС/ХСС. Однако он призвал участников переговоров к "большей открытости" по отношению к реформам, выдвинутым Макроном. Также политик поддержал инициативу главы социал-демократов Мартина Шульца, который предложил до 2025 года преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы.

Напомним, что Германия хочет создать Соединенные Штаты Европы к 2025 году.

Ранее в Германии заявили, что Россия, США и Китай не ценят Евросоюз.