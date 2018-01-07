Стали известны жуткие подробности убийства на Подоле в Киеве, которое произошло сегодня ночью.

Очевидец рассказал ТСН, что жертве срезали брови. На его теле были тюремные татуировки, а в квартире, вероятно, играли в карты. Возле тела убитого также оставили карту.

"Было три-четыре ножевых ранения в ногу. Три удара. И брови срезаны. Там ребята в карты играли. Была оставлена ​​какая карта - отдельно лежала в крови", - рассказал мужчина.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство. И никого пока не задержала.

Тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда одного из домов столичного Подола. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.

ТСН пишет, что в доме, где произошел инцидент, живут "не простые люди". След крови тянется от квартиры №4 на втором этаже через весь подъезд до улицы. Задержанных пока нет.

Личность потерпевшего установлена. Это 48-летний уроженец Херсонской области, о котором пока ничего больше не известно.

Соседи и полиция не стали рассказывать прессе, кто живет в квартире №4, но говорят, что в доме живут бывшие судьи, а периметр оборудован видеокамерами.

Ранее жители дома говорили, что из этой квартиры постоянно звучит громкая музыка, а гости всегда распивают алкоголь.

В Киеве жестоко убили мужчину и подожгли его квартиру

Также недавно страну всколыхнуо убийство адвоката Ноздровской. Накануне в полиции описали последний день ее жизни.