Испанию парализовали снегопады, тысячи машин в снежном плену. Фото и видео
Испанцы, которые возвращались домой с рождественских праздников, массово застряли в дороге из-за снегопадов.
Об этом сообщает El Pais.
В сугробах заблокированы тысячи водителей в Леоне и Кастилии - испанских провинциях.
Спасатели всю ночь вытаскивали автомобили из снега, им помогали военные и Нацгвардия.
Красный крест ходил по машинам, раздавая одеяла, кофе и высококалорийные продукты.
"Страна" уже сообщала, когда в Украину придут новые снегопады.
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