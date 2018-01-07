Испанцы, которые возвращались домой с рождественских праздников, массово застряли в дороге из-за снегопадов.

Об этом сообщает El Pais. 

В сугробах заблокированы тысячи водителей в Леоне и Кастилии - испанских провинциях. 

Спасатели всю ночь вытаскивали автомобили из снега, им помогали военные и Нацгвардия. 

Красный крест ходил по машинам, раздавая одеяла, кофе и высококалорийные продукты. 

"Страна" уже сообщала, когда в Украину придут новые снегопады.

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