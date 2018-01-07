Испанцы, которые возвращались домой с рождественских праздников, массово застряли в дороге из-за снегопадов.

Об этом сообщает El Pais.

В сугробах заблокированы тысячи водителей в Леоне и Кастилии - испанских провинциях.

Спасатели всю ночь вытаскивали автомобили из снега, им помогали военные и Нацгвардия.

Красный крест ходил по машинам, раздавая одеяла, кофе и высококалорийные продукты.

"Страна" уже сообщала, когда в Украину придут новые снегопады.