В Ивано-Франковске успешно закончилась трехдневная эпопея по спасению лебедя, который зацепился клювом за рыбацкую блесну. Об этом сообщил в Facebook сообщил спасатель "Муниципальной варты" Андрей Кижовский.

Шея животного запуталась в леске. Его заметили еще 5 января на Немецком озере. В дежурную часть сообщили, что птица нуждается в помощи и не может самостоятельно улететь.

Представители Муниципальной стражи три дня пытались поймать лебедя, чтобы освободить из плена. Однако на обычной лодке его невозможно было догнать, потому что он плавает быстрее.

"Испуганный лебедь не давал к нему приблизиться и только на третий день удалось заманить его в сетку. Все это время птицу ждала его верная половинка и их пернатый отпрыск. Оказав помощь птице, мы отпустили его на волю, где к нему сразу присоединилась его семья", - пишет спасатель.

С птицы сняли жилку, обработали рану и отпустили.

Фото и видео: facebook.com/andrii.0236.111

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