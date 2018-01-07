В России прокомментировали предложение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать советское время Украины "оккупацией".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в случае принятия такого закона, власти Украины должны быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий.

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", - цитируют Калашникова "РИА Новости".

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич не верит, что предложение Вятровича поддержат украинцы, которое заставят советское время.

"Утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь. Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?", - заявил Клинцевич.

Также он удивляется предложению установить правопреемственность сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР).

"Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза", - пишет депутат в Facebook.

Фото: facebook.com/frklintsevich

По данным опроса, в 2016 году более трети украинцев мечтало вернуть Советский Союз.

А в Харькове откроют памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко.