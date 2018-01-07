В Одессе патрульные попали в ДТП в районе 5-6 станций Большого Фонтана. Об этом сообщает пресс-служба копов.

Очевидцы рассказали, что полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через "две сплошные линии", но допустили столкновение с автомобилем Chevrolet.

Оба автомобиля получили механические повреждения, но люди не пострадали.

В полиции начали расследование, по результатам которой виновный будет привлечен к ответственности.

Ранее в Одессе пьяный водитель на угнанном автомобиле не заметил Smart. 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем, столкнулся с автомобилем Smart. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир этого транспортного средства. Они были госпитализированы.

Также мы сообщали, как ночью в Одессе неизвестные сожгли два автомобиля.