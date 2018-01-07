Секретарь СНБО Александр Турчинов в декабре получил зарплату в 52,2 тыс. гривен, тогда как его заместители получили от 75,3 тыс. до 122,6 тыс. гривен. Об этом в Совете национальной безопасности и обороны сообщили на запрос "Украинских новостей".

Из этой суммы должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда составили по 18 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 9 тыс. гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн - по 3,6 тыс. гривен.

Почему зарплата Турчинова вышла меньше, чем у его замов, не указано. Возможно, он уходил в отпуск.

Зарплаты первых заместителей секретаря СНБО: 75 343 гривны у Олега Гладковского и 93 010 гривен у Михаила Коваля. В эти суммы входит премия - каждому выписали по 48 тыс. грн.

Самая высокая зарплата за декабрь из руководства СНБО у заместителя секретаря Александра Литвиненко - 122 554 гривны, из которых 45 тыс. гривен - премия, а 30 тыс. гривен - отпускные.

Напомним, что Турчинов задекларировал $735 тысяч наличными и права на "Тайную Ввечерю".

Вероятно, секретарь СНБО зарабатывает деньги писательством. Книга Турчинова о сатанистах стоит 90 грн.