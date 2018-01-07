В Украине только за первые полгода 2017-го за подрыв национальной безопасности осудили 51-го человека. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации, передает УНН.

По обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины лишь трое человек получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. За этот период всего было рассмотрено 71 дело.

В СБУ ранее сообщали, что всего расследуется 15,2 тысячи уголовных производств о преступлениях против основ нацбезопасности.

Напомним, ранее Нацсовет запретил телеканалы "Мать и дитя", "Индия ТВ" и "Детский" из-за угрозы нацбезопасности и неправильной рекламы.

Также мы писали, что арестованного за шпионаж переводчика Гройсмана сотрудники за глаза называли "агентом ФСБ".