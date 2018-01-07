В Иране запретили преподавание английского языка в начальной школе. Об этом сообщает Reuters.

Чиновник минобра республики Мехди Навид-Адхама рассказал, что высший руководитель страны Али Хосейни Хаменеи заявил, что раннее начало изучения английского открывает путь к западной "культурной экспансии".

"Преподавание английского в правительственных и неправительственных начальных школах по официальному расписанию нарушает законы и нормативы", – добавил Мехди Навид-Адхам, глава Высшего образовательного совета Ирана.

Зато недавно в Иране разблокировали Instagram. Иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram в связи с массовыми протестами, проходившими в стране на минувшей неделе. Такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Напомним, что прошлую неделю Иран сотрясали массовые акции протеста. Трамп пообещал поддержать митингующих иранцев, "когда придет время".