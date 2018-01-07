В сети обсуждают новые идеи главы института национальной памяти Владимира Вятровича. Чиновник предложил независимость Украины вести от УНР, а советский период официально считать оккупацией.

Отметим, что Украинская народная республика, от которой хочет вести историю государства Вятрович, де-юре не контролировала ни Крым, ни Донбасс. А де-факто - и множество других территорий.

Эти земли были включены в состав Украины по решению Москвы - то есть, "оккупационных" властей.

В соцсетях удивились этому факту и обеспокоились, что украинская власть пытается легитимизировать отказ от этих территорий. А многие не согласились считать себя жертвами оккупации.

Журналист Вячеслав Чечило считает, что сторонников идей Вятровича вообще не интересует размер территории, который может остаться после воплощения всех планов главы института нацпамяти.

"Уже раздаются голоса, что Украина таким образом потеряет юридические права на массу территорий.

Типа да. Но мало кто понимает, что этим политических украинцев не напугать.

Они прекрасно будут себя чувствовать и в границах Гетманщины 18 века. Потому что главное для этих людей, чтобы на территории пели колядки, а не размер самой территории.

Так же легко как они отказались от Крыма и Донбасса, они откажутся от Черновцов и Ужгорода. Будут вопросы по Львову и Одессе, но не то чтобы уж очень принципиальные", - пишет Чечило.

Впрочем, не все разделяют опасения о проблемах с территориями.

"Да ну, ерунда это. "Весьмирснами" признает в нынешних границах включая Крым и Донбасс. "Страна-агрессор" признает тоже, только без Крыма", - прогнозирует политолог Василий Стоякин.

Ему возразили, что Россия уже признала документы "ЛДНР" - "еще одна-две блокады, и все".

В комментариях к посту Чечило журналист Александр Дубинский назвал Вятровича "типичным представителем новой элиты". Другие пользователи были более раскованными в выражениях.

Позже блогер Макс Бужанский заявил в отношении Вятровича: "Борьба с прошлым нужна лишь чтобы не отвечать на вопрос, где же будущее".

Журналист Андрей Манчук в Facebook напомнил, как действительно обстояли дела в Украинской народной республике, население которой не считало большевиков оккупантами.

Он привел отрывок из воспоминаний главы Директории УНР Владимира Винниченко. В нем говорится о том, что Украинскую народную республику не поддерживают ни рабочие, ни солдаты, ни сельская беднота - все они при любом удобном случае переходят на сторону большевиков.

"Владимир Винниченко просит рассказать тезке Вятровичу о том, кто и как проводил "оккупацию Украины"", - комментирует эту историю Манчук.

"Вятрович напишет за Винниченко новые какие надо воспоминания!", - ответили Манчуку в комментариях.

Политолог Михаил Павлив назвал Вятровича "бесноватым" и предрек ему участь библейских свиней, которые бросились с обрыва в море.

"Подлинной оккупацией нашей доброй, светлой, хлебосольной Украины является их нынешняя, временная, убогая власть", - написал Павлив в Facebook.

В России на предложения института нацпамяти отреагировал сенатор Франц Клинцевич.

"Утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь. Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России", - написал Клинцевич в Facebook.

Комментируя преемственность Украины от УНР, Клинцевич спросил: "Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину?".