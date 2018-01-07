Папа римский Франциск разрешил матерям кормить своих детей грудью в Сикстинской капелле. Об этом передает Reuters.

Сегодня понтифик крестил там 34 ребенка. Процедура вышла долгой и он сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.

"Если они начинают исполнять концерт (плачем), или если им неудобно, или им слишком жарко, или они плохо себя чувствуют, или голодны... кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", - сказал Франциск.

Во время церемонии, которая длилась более двух часов, Франциск провел обряд крещения 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов.

Сикстинская капелла, фото: kulturologia.ru

Напомним, недавно папа Римский вспомнил об Украине во время рождественской молитвы.

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