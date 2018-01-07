В Аргентина 19-летняя девушка после расставания убила своего парня и выложила в соцсети пост о том, что будет любить его вечно. Об это пишет The Sun.

Пара встречалась на протяжении пяти лет, но в декабре они неожиданно расстались. Для 19-летней студентки это стало большим ударом.

Наир Галарза украла оружие своего отца и дважды выстрелила в грудь своего возлюбленного Фернандо.

После этого она выложила в Instagram фотографию Фернандо, на которой он целовал ее в плечо, и написала: "Пять лет вместе. Боремся, расстаемся и возвращаемся, но все так же любим друг друга. Я люблю тебя вечно, мой ангел".

Убийство произошло в 230 километрах от Буэнос-Айреса. Наир сама призналась в содеянном после того, как улики указали на ее отца. Девушка рассказала, что это она застрелила Фернандо, после чего положила пистолет папы обратно в кобуру и легла спать. После явки с повинной Наиру отправили в психиатрическую больницу для обследования, которое показало, что у нее нет каких-либо отклонений.

Также выяснилось, что за несколько дней до убийства Наира уже нападала на Фернандо в ночном клубе.

Фото: thesun.co.uk

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