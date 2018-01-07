В Киеве сегодня, в Рождественскую ночь, радикалы из "Черного комитета" облили красной краской Российский центр науки и культуры. Об акте вандализма они сами сообщили в Facebook.

По их задумке, цвет краски символизирует "кровь украинцев", которые пострадали в борьбе против "русского мира".

Злоумышленники оставили перед входом в здание надпись "Смерть России" и разбросали листовки.

"Российский центр науки и культуры - это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", - поясняют свою позицию в "Черном комитете".

Напомним, в апреле 2016 года активисты в балаклавах забросали здание Россотрудничества дымовыми шашками и оградили металлической цепью. Тогда никто не был наказан.

Напомним, ранее в Одессе вандалы обрисовали синагогу и центр города антисемитскими лозунгами.

Также мы публиковали видео с Подола, где вандалы осквернили ханукальный светильник кровью.