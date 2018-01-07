Советский период нужно официально назвать оккупацией, а преемственность независимой Украины вести от УНР - Украинской народной республики.

Об этом в интервью "5 каналу" заявил директор института нацпамяти Владимир Вятрович.

По его словам, такие шаги необходимы, чтобы "продлить" украинскую историю в прошлое.

"Нам важно говорить, что украинское государство - это не нечто случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это достаточно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - заявил Вятрович.

Глава института национальной памяти считает, что это будет формировать преемственность нынешней Украины от УНР - в противовес советскому периоду, который, по мнению Вятровича, был оккупацией.

"Все чаще в политическом поле звучат те тезисы, которые давно уже звучат на историческом уровне. Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать, каким образом была установлена советская власть", — добавил Вятрович.

При этом он отметил, что Акт провозглашения независимости Украины от 1991 года не нужно пересматривать. Но стоит говорить не о провозглашения, а о восстановлении независимости Украины.

Отметим, что в территорию Украинской народной республики не входил Крым и Донбасс.

Напомним, в декабре Вятрович подал законопроект об отмене выходных 8 марта и 9 мая.

Также в конце года глава института нацпамяти активизировался по вопросу сноса памятника Екатерине II в Одессе. Одесситы в ответ пригрозили чиновнику по идеологии майданом.