"Время СССР - это оккупация". Вятрович предложил вести государственность Украины от УНР, где не было Крыма и Донбасса
Советский период нужно официально назвать оккупацией, а преемственность независимой Украины вести от УНР - Украинской народной республики.
Об этом в интервью "5 каналу" заявил директор института нацпамяти Владимир Вятрович.
По его словам, такие шаги необходимы, чтобы "продлить" украинскую историю в прошлое.
"Нам важно говорить, что украинское государство - это не нечто случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это достаточно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - заявил Вятрович.
Глава института национальной памяти считает, что это будет формировать преемственность нынешней Украины от УНР - в противовес советскому периоду, который, по мнению Вятровича, был оккупацией.
"Все чаще в политическом поле звучат те тезисы, которые давно уже звучат на историческом уровне. Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать, каким образом была установлена советская власть", — добавил Вятрович.
При этом он отметил, что Акт провозглашения независимости Украины от 1991 года не нужно пересматривать. Но стоит говорить не о провозглашения, а о восстановлении независимости Украины.
Отметим, что в территорию Украинской народной республики не входил Крым и Донбасс.
Напомним, в декабре Вятрович подал законопроект об отмене выходных 8 марта и 9 мая.
Также в конце года глава института нацпамяти активизировался по вопросу сноса памятника Екатерине II в Одессе. Одесситы в ответ пригрозили чиновнику по идеологии майданом.