Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал бездомным в центре помощи, что у него было трудное детство, а с 15 лет ему пришлось покинуть дом. Об этом сообщает сайт Московской патриархии.

Кирилл посетил московский центр помощи "Ангар спасения" и принял участие в праздничном рождественском обеде для бездомных.

"Мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился", - рассказал бездомным патриарх.

"Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности, и, наверное, многое я в жизни не понял бы, если бы через этот опыт не прошел", – поделился патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что у находящегося в трудной жизненной ситуации человека есть два пути.

"Один путь – это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь – сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение", – сказал патриарх.

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