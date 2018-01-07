В Кропивницим грузовик протаранил движущийся поезд. Фото
В Кропивницком сегодня, 7 января, на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд. Об этом сообщает полиция.
На проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.
Он продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомотиву и тепловозу, после чего врезался в них.
В результате столкновения никто не пострадал, техника отделалась повреждениями.
Фото: kg.npu.gov.ua
Ранее электричка сбила машину "скорой" на переезде под Львовом.
Также напомним, как под Киевом поезд на переезде протаранил Chevrolet, который пытался проскочить.
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