В Кропивницком сегодня, 7 января, на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд. Об этом сообщает полиция.

На проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.

Он продолжил движение через железнодорожный переезд, не предоставив преимущество в движении локомотиву и тепловозу, после чего врезался в них.

В результате столкновения никто не пострадал, техника отделалась повреждениями.

Фото: kg.npu.gov.ua

Ранее электричка сбила машину "скорой" на переезде под Львовом.

Также напомним, как под Киевом поезд на переезде протаранил Chevrolet, который пытался проскочить.