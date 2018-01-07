На Рождество, 7 января, в Одессе неожиданно зацвела сакура. Об этом сообщает блогер Арт-Декор Виктория на канале в YouTube.

Видеоблогер отмечает, что для дерева цветение зимой - это, конечно, не очень хорошо, но когда цветет японская вишня возникают только весенние позитивные эмоции.

Ранее в Одессе в новый год жильцов двора на улице Троицкой удивил куст малины под окнами: на нем созрели ягоды малины, они были сочными и сладкими.

Как сообщала "Страна", ранее появились фото новогоднего чуда на родине Гройсмана, где 1 января зацвели сакуры. На двух деревьях появилось по 3 розовых цветочка. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах.

Также мы писали, что в январе в центре Сум на клумбе распустились розы.