Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Об этом он заявил в обращении к народу, сообщает информагентство ЦТАК.

Глава Северной Кореи призвал придерживаться политики объединения.

"Не стоит ворошить прошлое и вспоминать об отношениях с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом", - отметил Ким Чен Ын.

Как отмечает ЦТАК, настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

"Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении", - указывает агентство.

Как сообщала "Страна", Южная Корея начнет переговоры с КНДР о допуске к Олимпиаде.

Напомним, ранее Ким Чен Ын рассказал о ядерной кнопке на своем столе.