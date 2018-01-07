Рождественской кутьей, вертепом и колядой отпраздновали украинские военные 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго Рождество Христово. Об этом сообщают Украинские новости.

"Учитывая постоянное дежурство в африканской стране, украинские миротворцы нашли время подготовиться к рождественским праздникам и создали вертеп, - сообщил заместитель командира вертолетного отряда по работе с личным составом подполковник Петр Заболотный. - Сами шили костюмы, составляли сценарий, репетировали. Кроме того, миротворцы имели дома на столе обязательный атрибут Сочельника - кутью с добавлением различных фруктов, также лакомились другими рождественскими вкусностями".

Фото: ukranews.com

Командир отряда летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук поздравил весь личный состав с Рождеством Христовым и пожелал всем благополучия, достойно выполнить свой воинский долг, а также вовремя вернуться на родину к своим семьям.

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