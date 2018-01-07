Сегодня, 7 января, в Хустскую районную больницу попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Закарпатской области.

Отмечается, что один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление", - сообщили в полиции.

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