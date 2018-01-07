Народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Украины Ирина Луценко рассказала, как ее муж и сыновья однажды поздравили ее с днем ​​рождения.

Об этом политик рассказала в интервью телеканалу Прямой, сообщает Главком.

По словам депутата, прямо в спальню ее любимые мужчины принесли яркую красную коробку, "как от пиццы", с огромным бантом. Когда она развязала этот бант, в комнату взлетели многочисленные разноцветные бабочки.

Кроме того, ей представили цветочную композиции в виде лодки.

"Да мне устроили вспышку лета посреди зимы", - поделилась Луценко, которая празднует свой день рождения в феврале.

Луценко уточнила, что приветствие она получила с самого утра, когда еще даже не встала с постели.

Как сообщала "Страна", сын генпрокурора Луценко подарил папе презент за 170 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что Мода в парламенте. Ирина Луценко пришла в Раду в полуботинках Jimmy Choo за $1095.