Министр социальной политики Украины Андрей Рева опроверг информацию о своей госпитализации в одну из клиник Израиля, где он якобы лечился от воспаления легких.

Об этом сам министр написал в Facebook.

"Перефразируя Марка Твена, хочу сообщить, что слухи о критическом состоянии моего здоровья сильно преувеличены. Спасибо всем, кто искренне переживает, но с моим здоровьем все нормально. Сейчас я нахожусь в краткосрочном отпуске. Рождественские праздники - особенное время для посещения святых мест, и рад, что, наконец, совершил эту поездку, которую давно планировал. Всем веселых праздников и вкусной кутьи!" - сообщил министр социальной политики.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что летал в Амстердам на проведение медобследования.

Как сообщала "Страна", медицинская реформа не вступила в силу с 1 января 2018 года по техническим причинам.