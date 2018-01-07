Валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов и, прежде всего, кредитов МВФ. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Суслов подчеркнул, что если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, то она не будет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров.

"Если мы не будет получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам. Можно посмотреть приложение к закону о Госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование. Это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут", - отметил он.

Суслов отметил, что Украина сильно погрязла в кредитных долгах. По его словам, возможно, было бы правильно сокращать объемы сотрудничества с МВФ, но сделать это уже невозможно.

Как сообщала "Страна", названы главные риски для украинской банковской системы в 2018 году.

Ранее мы писали, что запаздывание транша МВФ опасно для экономики Украины - НБУ.