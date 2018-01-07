В США подтвердили, что в возрасте 87 лет умер легендарный астронавт Джон Янг, который входил в состав экспедиции на Луну в 1972 году и первым в истории шесть раз побывал в открытом космосе.

Причины смерти астронавта не называются. Соболезнования в связи с его кончиной отправили бывшие коллеги, а также экс-президент США Джордж Буш.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа прогулялся по поверхности спутника земли, где в том числе катался за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического челнока.

Также Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос. Как он сам рассказывал журналистам, именно поэтому ему поручили написать соответствующую инструкцию для будущих американских астронавтов.

Всего за всю историю человечества на Луне побывали 12 человек в 1969, 1971 и 1972 годах. Первым на спутник Земли ступил 21 июля 1969 года американец Нил Армстронг.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер астронавт облетевший вокруг Луны, а также о том, что скончался последний человек, ступавший на поверхность Луны.