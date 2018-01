В США подтвердили, что в возрасте 87 лет умер легендарный астронавт Джон Янг, который входил в состав экспедиции на Луну в 1972 году и первым в истории шесть раз побывал в открытом космосе.

Причины смерти астронавта не называются. Соболезнования в связи с его кончиной отправили бывшие коллеги, а также экс-президент США Джордж Буш.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq