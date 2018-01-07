Украинцы получают самые низкие заработные платы в Европе, исходя из перевода в единую валюту – евро. Такое положение вещей сейчас объясняется тем, что в последние годы гривна только падала. Об этом сообщает Hyser.

Средняя зарплата украинского работника, которую он получает на руки составляет всего 190 евро – это чуть более 6 тысяч гривен. В рейтинге европейских зарплат самыми близкими "соседями" украинцев являются молдаване и азербайджанцы. У них средняя зарплата 216 и 232 евро соответственно.

Самые большие зарплаты у жителей Швейцарии. В месяц швейцарские работники получают 4 421 евро (более 150 тысяч гривен). Рядом со швейцарцами в рейтинге европейских зарплат разместились Исландия (3 440 евро) и Норвегия (3 405 евро). Стоит отметить, что в рейтинг не включены зарплаты в Лихтенштейне и Монако, а ведь они даже превышают показатели Швейцарии.

Украина проигрывает странам Европы и при учете зарплаты "к налогам" – 7 350 по данным Минфина. Что касается соотношения украинских зарплат и покупательской способности населения, то здесь мы на третьем месте снизу. Хуже ситуация только в Молдове и Армении. Несмотря на то, что в этих странах зарплаты немного выше, чем в Украине, однако цены относительно заработка – больше.

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