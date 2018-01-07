Сильные снегопады отрезали от мира лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии. Многие туристы оказались в снежной ловушке. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину похоронена под двухметровым слоем свежего снега. Там в снежной ловушке оказались около 10 тыс. туристов.

Похожая ситуация - в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войска.

На многих лыжных курортах риск снежных лавин - четыре из пяти.

Экстремальная погода угрожает сорвать начало Чемпионата мира по лыжным гонкам, который должен состояться в эти выходные в Адельбодене. Сход лавины отрезал автодорогу с курорта во Фрутиген.

Так, в одном из видео, распространенном в соцсетях из Форарльберга, видно, как лыжников раскачивает на подъемнике.

Во французских Альпах закрыты лыжные трассы одного из крупнейших курортов Валь-д'Изер, а в Шамони остановлены большинство подъемников.

Шторм "Элеонор" вызвал сбои в работе транспорта во многих частях Франции.

В Альпах от непогоды погибли три человека - 93-летняя женщина в Изере, в Савуа снег засыпал фермера, а в Морийоне на лыжника упало поваленное ненастьем дерево.

Скорость ветра во время шторма достигала 160 км/ч в Великобритании и 147 км/ч во Франции.

Как сообщала "Страна", почти 200 лыжников застряли на подъемнике во французских Альпах.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области, в районе горы Хомя нашли мертвым туриста, который пропал накануне.