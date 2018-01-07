Вечером, 6 января, состоялся второй матч 27-го тура Украинской хоккейной лиги. Новогодние праздники для "Донбасса" завершились – в гости к команде Сергея Витера приехал харьковский МХК "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба донецкого хоккейного клуба.

Первый период матча на "Альтаире" в новом году подарил зрителям динамичную игру, в которой гости прогнозируемо выбрали роль "второго номера". Тем не менее, эта ставка оправдалась – уверенная игра Владислава Гурко при помощи полевых игроков сохранила ворота команды Александра Сеуканда "сухими".



Нули на табло продержались вплоть до середины второго периода, когда Виктор Захаров и Виталий Лялька разыграли комбинацию с точным броском капитана дончан. Однако не прошло и трех минут как первое звено харьковчан вернуло интригу в игру – с передачи Владимира Чердака отметился Дмитрий Халин. Спустя же еще три минуты дончане смогли вернуть лидерство в матче – Филипп Матвиенко и Владислав Луговой вывели на ударную позицию Сергея Кузьмика.



Увеличить свое преимущество дончане смогли уже в самом начале третьей двадцатиминутки - Алексей Ворона броском из круга вбрасывания "прошил" Владислава Гурко. А за семь минут до конца встречи гости и вовсе допустили провал, которым воспользовались Александр Влад и Иван Савченко. Они же спустя четыре минуты организовали гол и для Ярослава Свищева, который оказался самым расторопным на пятачке ворот "Динамо". Затем отметился Александр Александров. Финальную точку в матче поставил Виталий Лялька.



"Донбасс" - МХК "Динамо" 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)



Шайбы: 1:0 Захаров (Лялька), 27:01, 1:1 Халин (Чердак), 29:25, 2:1 Кузьмик (Матвиенко, Луговой), 32:30, 3:1 Ворона, 43:59, 4:1 Савченко (Влад), 46:45, 5:1 Свищев (Влад, Савченко), 51:01, 6:1 Александров (Савченко), 45:25, 7:1 Лялька (Захаров), 59:43.



"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Савченко, Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Ордынский - Шпак; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев (А) - Фирсов; Ворона - Мазур - Свищев, Влад.



МХК "Динамо": Гурко (Гаврилов); Чердак (К) - Халин - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Худяков - Максименко (А) - Сиротенко, Гребенкин - Бабчук; Куликов - Праведный - Колядинский, Ступницкий - Хохлов; Семененко, Шматько.

Фото: hcdonbass.com

Как сообщала "Страна", вратарь ХК "Донбасс" Богдан Дьяченко запустил хоккейный видео челлендж. Богдан Дьяченко показал весьма удивительные для вратаря трюки.

Турнирная таблица и положение команд в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.