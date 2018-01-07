Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен повторно взять показания минимум у одного участника встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Мюллера интересует подробности случайного разговора Весельницкой и сопровождавшего ее лоббиста Рината Ахметшина с дочерью главы государства Иванкой Трамп.

Как поясняет издание, Иванка столкнулась в лифте с указанными двумя лицами, покидавшими после встречи с Трампом-младшим небоскреб Trump Tower, где базируется семейная империя миллиардера.

Ни одно американское издание ранее не сообщало о данной детали. Дочь президента, по имеющимся у газеты сведениям, обменялась с адвокатом и лоббистом любезностями, однако спецпрокурор США подозревает, что этим дело не ограничилось.

Согласно публикации Los Angeles Times, Мюллер хочет поминутно знать все контакты родственников и окружения Трампа с российскими участниками июньской встречи в Нью-Йорке. Спецпрокурор должен убедиться, что сын президента действительно не поставил отца в известность об этой встрече и не успел условиться, как излагать ее содержание в дальнейшем, если возникнут вопросы у ФБР или министерства юстиции. На тот момент в США шла предвыборная кампания, у власти стояла администрация Барака Обамы, целиком поддерживавшая соперника Трампа - экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Трамп-младший ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Он не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Политические оппоненты нынешнего хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

По данным телеканала CNN, во встрече, состоявшейся в небоскребе Trump Tower, принимали участие восемь человек. На ней также присутствовали советник президента и его зять Джаред Кушнер, теперь уже бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, британский музыкальный продюсер и публицист Роб Голдстоун, который устроил встречу и присутствовал на ней, и еще три человека.

Согласно информации СNN, это лоббист Ринат Ахметшин, который имеет американское и российское гражданство, вице-президент российского холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, являющийся гражданином США, а также переводчик Анатолий Самочернов.

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