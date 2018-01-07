Практически все восточное побережье Северной Америки страдает из-за небывалых морозов и снега, которые принес в Соединенные Штаты так называемый "циклон-бомба" по имени Грейсон.

Около 100 миллионов жителей Соединенных Штатов столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая наступила на восточном побережье США, сообщает AP.

Температура в центре холода опустилась почти до минус 40 градусов по Цельсию, морозы в ряде районов сопровождаются сильным ветром и обильными снегопадами.

Холодный "циклон-бомба" сформировался и набрал свою мощь в районе Карибского моря. На юге США в штате Флорида из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.

Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую приливную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов.

В штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда прибой затопил некоторые улицы, и вода стала замерзать.

В сети опубликовано видео, на котором видны вмерзшие в лед автомобили в Ревире - пригороде Бостона. Это не просто снег, это вода, которая подтопила улицу и потом застыла из-за лютых морозов.

Закрыт ряд аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы на вылет отменяются, самолеты, летящие в Нью-Йорк, перенаправляются в другие города.

Медицинские учреждения работают с повышенной нагрузкой в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.