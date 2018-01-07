Современная Украина является худшей страной в Европе по условиям жизни, в которой нет законов и порядка. С такими словами выступил знаменитый украинский художник Иван Марчук, заявив, что пожалел о том, что в свое время вернулся из США в Украину. Об этом он рассказал в интервью hromadskeradio.org.

В частности, Марчук пояснил, почему, пользуясь большой популярностью и уважением в Украине, не комментирует политических событий в стране.

"Я не умею врать, правда превыше всего, а у нас абсолютно правды нет, законов нет, порядка нет. А как нет законов и порядка, то и государства нет. Сегодня Украина - худшая страна в Европе для жизни", - заявил художник.

"Я очень раскаиваюсь уже несколько лет, что приехал из Америки. Я жил нормально, я не знал, что такое негативные эмоции. Просто трудно самому жить в чужой стране, если бы у меня была женщина, меня бы здесь не было", - подчеркнул он.

Также Марчук заявил, что Украина является такой страной, которую вообще никто не знает.

"Украина как государство, несуществующее, можно сказать, не состоялось, оно ничего не делает, чтобы мир его знал. Есть стандарты - Шевченко и Кличко. А искусство, культура - это лицо государства", - сказал он.

"Однако Украина рождает самые большие таланты на квадратный метр в мире, но она их не поливает, они ей не нужны. А если дается талант, ты должен его полностью отдать человечеству. И если на этой земле он не может прорасти, он должен искать землю, где он будет прорастать", - добавил Марчук.

Как сообщала "Страна", картину известного художника нашли под лестницей и теперь продают на Sotheby's за 1,5 миллионов фунтов.

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