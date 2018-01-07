Сегодня ночью, 7 января, на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 произошло убийство. Об этом сообщает портал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры №4 (второй этаж) на улицу. Соседи также добавили, что с квартире №4 постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

Также, на место были направлены кинологи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде зарезали бездомного из-за спора за удобное место для ночлега.

Ранее мы писали, что в 2017 году полицейские США застрелили на 21 человека больше, чем годом ранее.