Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой популярной криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает Тehnot.

Данный инцидент произошел в результате действий со стороны платежного сервиса Visa Europe. Пользователи сообщили, что им поступили письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались.

В самом сервисе, комментируя эту ситуацию, заявили, что причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA. В компании также заверили, что принятые меры не являются борьбой с криптовалютой.

"Изменения произошли внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает на то, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую крипто-экономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", - заявили в WaveCrest.

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