Футбольные клубы "Барселона" и "Ливерпуль" достигли договоренности о переходе бразильского футболиста Коутиньо из английского в каталонский клуб.Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Отмечается, что новичок подписал с клубом соглашение на 5,5 лет. Стоимость выкупа его контракта (клаусула) у "сине-гранатовых" составляет 400 млн евро.

При этом в этом сезоне Коутиньо не сможет играть за "Барселону" в Лиге чемпионов, поскольку уже был заигран в турнире за "Ливерпуль".

"Ливерпуль" же в конце декабря заплатил за голландского защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" 84,5 млн евро , и намерен в ближайшее время приобрести алжирца Рияда Мареза из "Лестера", чемпиона Англии 2016 года.

По информации испанской Marca, за переход Коутиньо "Барселона" может заплатить "Ливерпулю" порядка 160 млн евро . Из них 120 млн евро – фиксированная сумма, а остальные 40 млн евро будут получены английским клубом в виде дополнительных выплат.

Таким образом, переход Коутиньо стал самым дорогостоящим подписанием в истории испанского футбола и вторым по стоимости трансфером в истории футбола.

Только за переход другого бразильца Неймара из "Барселоны" во французский "ПСЖ" в августе 2017 года было заплачено больше – 222 млн евро.

В августе 2017 года та же "Барселона" заплатила дортмундской "Боруссии" за француза Усмана Дембеле 105 млн евро (и еще 42 млн евро могут быть получены немцами в качестве бонусов, но пока новичок практически не играл за каталонцев из-за травмы).

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