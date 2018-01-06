Популярная рождественская комедия Эльдара Рязанова весьма популярна в КНДР. В Северной Корее был снят римейк советской комедии, адаптированный под местную специфику. Об этом сообщает iz.ru.

В КНДР культовая "Ирония судьбы" пробилась несмотря на чуждые северокорейцам пьяные посиделки в бане, салатами из крабов и песнями под утонченные стихи.

И тем не менее, "Иронию судьбы" в КНДР любят и даже показывают под Новый Год под названием "Желаем счастья!". Сделали этот римейк без указания источника вдохновения и с необходимой адаптацией к политическому и культурному контексту страны чучхе.

Действие комедии разворачивается в Пхеньяне, жители которого, как и герои "Иронии судьбы", готовятся весело встретить Новый Год. Музыка фильма сильно напоминает тему комедии Рязанова "Служебный роман". В центре повествования - два холостяка: 32-летний Тэ Бок, своей энергичностью и жизнерадостностью напоминающий героя Ширвинтда - Павлика, и его друг Чун Хак, скромный инженер, явно списанный с Лукашина.

Путаница в адресах

Тэ Бок добровольно решил поехать из Пхеньяна работать на периферии, а Чун Хак готовится поехать на освоение целинных земель в Тэхондан, поднимать производство картофеля. Оба они хотят перед отъездом жениться.

Фильм построен на сложной путанице ситуаций вокруг двух одинаковых домов. Тэ Бок решает познакомить Чун Хака со своей двоюродной сестрой Сэ Бель, но по дороге друзья случайно расстаются, и Чун Хак попадает в соседний дом, где живет выпускница университета Мон Нан, умница и красавица ("Наденька").

Фото: iz.ru

Ипполит показан самовлюбленным идиотом

У Мон Нан в тот день назначено знакомство с перспективным женихом, работающим по линии внешней торговли. Однако Мон Нан не слишком желает этого брака, поскольку втайне от родных хочет поехать в Тэхондан. Чун Хака принимают за жениха, и мать Мон Нан впускает его в дом.

Первая встреча героев омрачена ссорой. Утром того же дня они случайно встречаются друг с другом в магазине строительных материалов, куда оба пришли для оптовых закупок инструментов перед поездкой в Тэхондан, и спорят из-за того, кому достанется последний молоток. Поскольку оба не понимают, зачем другому столько инструментов, молодые люди сочли друг друга жмотами. Во время встречи дома у девушки недоразумение рассеивается, и герои влюбляются друг в друга на почве общей любви к разведению картошки. Робкий Чун Хак тут же делает Мон Нан предложение, на которое та отвечает согласием.

В это время в гости приходит настоящий жених, напыщенный мажор из Внешторга ("Ипполит"). Когда путаница выясняется, Чун Хак печально ретируется - вполне в духе расстающегося с Надей Лукашина. Однако северокорейский Ипполит благородно уступает девушку своему сопернику.

Фото: iz.ru

Несмотря на явное копирование советского сюжета, северокорейский фильм отличается от рязановской комедии полным отсутствием социальной критики.

Фильм не обошелся без северокорейского юмора, но отличает его идеологическая направленность.

Ипполит на телевидении КНДР намного серьезнее Фото: iz.ru

Как сообщала "Страна", показ фильма "Ирония судьбы" на украинских телеканалах не запрещен.

Напомним, звезду культового фильма "Ирония Судьбы или С легким паром" срочно госпитализировали.