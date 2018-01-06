Глава компании Adidas, которую в Украине проверяют на работу в Крыму, считает, что Европе стоит улучшить отношения с Москвой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", - указал Каспер Рорштед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.

Глава Adidas при этом заявил, что не призывает Евросоюз к снятию санкций с России. Однако считает, что следует найти решение по снятию напряженности в отношениях с Москвой.

"Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией - в интересах Европы", - отметил Каспер Рорштед.

Кроме того, он указал, что "было бы хорошо иметь пару союзников" для решения ситуации вокруг Северной Кореи и проблемы беженцев из Африки.

Ранее Volkswagen и Adidas заявили, что не работают в Крыму.

Как сообщала "Страна", Adidas до конца года закроет 200 магазинов в России.