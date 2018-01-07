В Украине с вечера 6 января начали отмечать православное Рождество.

В Сочельник священники и политики наперебой поздравляли украинцев, некоторые - уже второй раз. И первый из них - Петр Порошенко, который, по его собственному признанию, отмечает два Рождества.

Поздравление Порошенко и его семьи

Самое удивительное в рождественском видео президента - оно не было зациклено на текущем политическом моменте и зашкаливающем самопиаре.

Это необычно для гаранта, который в новогоднем поздравлении неделю назад зачем-то говорил о победе в Стокгольмском арбитраже и показывал Тимошенко с Путиным, за что навлек на себя бурю троллинга из соцсетей.

На этот раз Порошенко с семьей не сказали ни слова о политике - разве что предложили помолиться за тех, кто сидит в окопах.

Видео с поздравлением было записано на территории Златоверхого Михайловского Собора (УПЦ КП). Кстати, это стало одной из основных претензий к выступлению - мол, храм это дом молитвы, и он не для того, чтобы говорить светские речи перед телекамерами.

Правда, во время поздравления не только говорили, но и пели - известная вокальная формация "Пиккардийская терция". Под ее напевы "Щедрика" Порошенко и его супруга Марина поздравили украинцев по очереди. В целом видео напоминало музыкальный клип, в котором президент и его жена по очереди "начитывали" поздравительные фразы.

Президент Украины отметил в видеопоздравлении, что Рождество - это время, когда рождается надежда на спасение, мир, на справедливость. Это праздник духовный, государственный и народный, который украинцы уже около тысячи лет отмечают по-особенному.

Он добавил, что с давних времен сложилась традиция не просто петь колядки, но и воспроизводить рождение Сына Божьего в народных вертепах. Таким же образом издревле подают ко столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми.

"Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - акцентировал Порошенко.

Он призвал сограждан, где бы они ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомнить тех, кто защищает нашу страну, и помолиться за них, попросив им у Бога здоровья и силы.

Супруга Президента Марина Порошенко в свою очередь пожелала, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее родной Украины.

Церковь начинает рождественские службы

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством.

Видеопоздравление опубликовал Центр информации УПЦ.

"Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения!

Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе.

Пусть Бог благословит всех вас! С Праздником Рождества Христова!", - пожелал Предстоятель УПЦ.

А в Киево-Печерской Лавре уже начались первые Рождественские богослужения.

Как отмечали политики

Нынешнее Рождество можно определенно назвать фэйсбучным. Большинство политиков отметились со своими поздравлениями в соцсетях, а вот "клерикальных" фотографий из храмов в этом году практически нет.

Или политики сознательно отошли от этой эстетики - или храмы за границей, где сейчас отдыхает большинство украинских VIP-ов, "не той системы".

Даже поздравление президента, скорее всего, было в записи - его пресс-служба не сообщала о каких-либо походах Порошенко в храмы именно 6 января (обычно такие мероприятия оперативно освещаются).

Некоторые политики опубликовали фотографии застолий, где они отмечают Сочельник.

Нардеп Владимир Парасюк показал в Facebook, как ужинает в большой компании людей, сплошь одетых в вышиванки.

Та же картина у Олега Тягнибока, который сделал вышиванко-селфи на фоне семейного стола.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко показала только рождественскую звезду, которую, с ее слов, сделали члены семьи.

"Сделали Рождественскую звезду, колядки повторили, новые изучили и вечером идем к соседям колядовать, с большим мешком): Христос рождается! Славим Его", - написала Геращенко в Facebook и показала фото звезды:

Нардеп Валерий Карпунцов показал "дидух" собственного изготовления - рождественское украшение, символ будущего урожая и брагополучия.

Как празднуют Сочельник в городах Украины

В Харькове центр города украсили иллюминацией. Судя по всему, осталось еще с Нового года, но все равно красиво.

Фото: Харьков live

Рождество во Львове выглядит примерно так:

Фото - zaxid.net

Кроме того, во Львове на рождество решили покормить нуждающихся, сфотографировать это и выложить на сайт горсовета.

А это - праздничный Днепр:

Фото - dpchas.com.ua

Новогодняя иллюминация в Одессе продолжает радовать глаз и на Рождество.

od.vgorode.ua

"Если Христос сейчас родится - его опять распнут"

После выстуления Порошенко в соцсетях немного обсудили его. Как упоминалось выше, нашлись те, кто упрекнул президента в том, что он снимает "кино" в храме.

По мнению помощника омбудсмена Михаила Чаплыги, приводить свою семью в церковь, чтобы записать в ней светское обращение - это святотатство.

Многие покритиковали пальто президента, которое "засветилось" еще в новогоднем ролике. Журналистку же Татьяну Высоцкую не устроил в целом "колхозный уровень".

"Почему такой колхозный уровень выступлений президента? Почему он постоянно колеблется и крутит головой? Что это за бравурные интонации? А жестикуляция? И текст простецкий, банальный", - написала Высоцкая в Facebook.

Волонтер Юрий Касьянов в Рождество грустит и считает, что сегодня мы не узнаем Христа, если он снова родится - а узнав снова его распнем.

Тем не менее, многие украинские комментаторы сохраняли оптимистический настрой праздника.

"Пусть черти и ироды встречаются только в рождественских вертепах!", - пожелал украинцам глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.