В Украине с вечера 6 января начали отмечать православное Рождество.
В Сочельник священники и политики наперебой поздравляли украинцев, некоторые - уже второй раз. И первый из них - Петр Порошенко, который, по его собственному признанию, отмечает два Рождества.
Поздравление Порошенко и его семьи
Самое удивительное в рождественском видео президента - оно не было зациклено на текущем политическом моменте и зашкаливающем самопиаре.
Это необычно для гаранта, который в новогоднем поздравлении неделю назад зачем-то говорил о победе в Стокгольмском арбитраже и показывал Тимошенко с Путиным, за что навлек на себя бурю троллинга из соцсетей.
На этот раз Порошенко с семьей не сказали ни слова о политике - разве что предложили помолиться за тех, кто сидит в окопах.
Видео с поздравлением было записано на территории Златоверхого Михайловского Собора (УПЦ КП). Кстати, это стало одной из основных претензий к выступлению - мол, храм это дом молитвы, и он не для того, чтобы говорить светские речи перед телекамерами.
Правда, во время поздравления не только говорили, но и пели - известная вокальная формация "Пиккардийская терция". Под ее напевы "Щедрика" Порошенко и его супруга Марина поздравили украинцев по очереди. В целом видео напоминало музыкальный клип, в котором президент и его жена по очереди "начитывали" поздравительные фразы.
Президент Украины отметил в видеопоздравлении, что Рождество - это время, когда рождается надежда на спасение, мир, на справедливость. Это праздник духовный, государственный и народный, который украинцы уже около тысячи лет отмечают по-особенному.
Он добавил, что с давних времен сложилась традиция не просто петь колядки, но и воспроизводить рождение Сына Божьего в народных вертепах. Таким же образом издревле подают ко столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми.
"Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - акцентировал Порошенко.
Он призвал сограждан, где бы они ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомнить тех, кто защищает нашу страну, и помолиться за них, попросив им у Бога здоровья и силы.
Супруга Президента Марина Порошенко в свою очередь пожелала, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее родной Украины.
Церковь начинает рождественские службы
Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий поздравил православных с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовал Центр информации УПЦ.
"Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Желаю всем здоровья, счастья, спасения!
Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе.
Пусть Бог благословит всех вас! С Праздником Рождества Христова!", - пожелал Предстоятель УПЦ.
А в Киево-Печерской Лавре уже начались первые Рождественские богослужения.
Как отмечали политики
Нынешнее Рождество можно определенно назвать фэйсбучным. Большинство политиков отметились со своими поздравлениями в соцсетях, а вот "клерикальных" фотографий из храмов в этом году практически нет.
Или политики сознательно отошли от этой эстетики - или храмы за границей, где сейчас отдыхает большинство украинских VIP-ов, "не той системы".
Даже поздравление президента, скорее всего, было в записи - его пресс-служба не сообщала о каких-либо походах Порошенко в храмы именно 6 января (обычно такие мероприятия оперативно освещаются).
Некоторые политики опубликовали фотографии застолий, где они отмечают Сочельник.
Нардеп Владимир Парасюк показал в Facebook, как ужинает в большой компании людей, сплошь одетых в вышиванки.
Та же картина у Олега Тягнибока, который сделал вышиванко-селфи на фоне семейного стола.
Вице-спикер Рады Ирина Геращенко показала только рождественскую звезду, которую, с ее слов, сделали члены семьи.
"Сделали Рождественскую звезду, колядки повторили, новые изучили и вечером идем к соседям колядовать, с большим мешком): Христос рождается! Славим Его", - написала Геращенко в Facebook и показала фото звезды:
Нардеп Валерий Карпунцов показал "дидух" собственного изготовления - рождественское украшение, символ будущего урожая и брагополучия.
Как празднуют Сочельник в городах Украины
В Харькове центр города украсили иллюминацией. Судя по всему, осталось еще с Нового года, но все равно красиво.
Фото: Харьков live
Рождество во Львове выглядит примерно так:
Фото - zaxid.net
Кроме того, во Львове на рождество решили покормить нуждающихся, сфотографировать это и выложить на сайт горсовета.
А это - праздничный Днепр:
Фото - dpchas.com.ua
Новогодняя иллюминация в Одессе продолжает радовать глаз и на Рождество.
od.vgorode.ua
"Если Христос сейчас родится - его опять распнут"
После выстуления Порошенко в соцсетях немного обсудили его. Как упоминалось выше, нашлись те, кто упрекнул президента в том, что он снимает "кино" в храме.
По мнению помощника омбудсмена Михаила Чаплыги, приводить свою семью в церковь, чтобы записать в ней светское обращение - это святотатство.
Многие покритиковали пальто президента, которое "засветилось" еще в новогоднем ролике. Журналистку же Татьяну Высоцкую не устроил в целом "колхозный уровень".
"Почему такой колхозный уровень выступлений президента? Почему он постоянно колеблется и крутит головой? Что это за бравурные интонации? А жестикуляция? И текст простецкий, банальный", - написала Высоцкая в Facebook.
Волонтер Юрий Касьянов в Рождество грустит и считает, что сегодня мы не узнаем Христа, если он снова родится - а узнав снова его распнем.
Тем не менее, многие украинские комментаторы сохраняли оптимистический настрой праздника.
"Пусть черти и ироды встречаются только в рождественских вертепах!", - пожелал украинцам глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.