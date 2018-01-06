В Китае после гигантской статуи Будды на 3D-принтере появилась первая в мире общественная автобусная остановка компании WinSun Construction, изготовленная при помощи 3D-печати. Об этом сообщает belta.by.

Остановкавыполнена из бетона с использованием переработанных отходов. Ее распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи. Затем доставили и установили на проселочной дороге в городе Фэнцзин (район Цзиньшань, Шанхай).

Фото: belta.by

Фото: belta.by

Напомним, ранее американские школьники напечатали на 3D-принтере протез для хромой утки.

Как сообщала "Страна", швейцарские ученые впервіе напечатали на 3D-принтере мягкое сердце человека. Уникальной и трудоемкой работе специалистов посвящена статья в журнале Artificial Organs. Авторы сердца изготовили его при помощи специального литья по моделям (lost-wax casting): напечатали пресс-форму, в которую затем поместили жидкий силикон.