В Саудовской Аравии арестованы 11 представителей правящей в династии. Они отправлены в тюрьму аль-Хайер, передает Reuters.

Причиной стало "нарушение общественного порядка", подтвердили агентству в прокуратуре королевства.

Принцы возмутились против указа короля, который предписывает им самостоятельно платить за воду и свет. В знак протеста они устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде.

В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи, которых подозревали в коррупции. Суды над ними до сих пор не состоялись, напоминает агентство.

Ранее украинская шахматистка Музычук покорила Facebook постом об отказе ехать в Саудовскую Аравию.

Недавно в Саудовской Аравии выпустили из-под ареста 23 "коррупционера" в обмен на все их имущество