В Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев, которые не хотели платить за свет и воду
В Саудовской Аравии арестованы 11 представителей правящей в династии. Они отправлены в тюрьму аль-Хайер, передает Reuters.
Причиной стало "нарушение общественного порядка", подтвердили агентству в прокуратуре королевства.
Принцы возмутились против указа короля, который предписывает им самостоятельно платить за воду и свет. В знак протеста они устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде.
В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи, которых подозревали в коррупции. Суды над ними до сих пор не состоялись, напоминает агентство.
Ранее украинская шахматистка Музычук покорила Facebook постом об отказе ехать в Саудовскую Аравию.
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