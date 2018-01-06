В 2017 году расходы на изготовление государственных наград составили 20,5 миллионов гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тысяч нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента.

Также было изготовлено 56,7 тысяч отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тысяч отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тысяч бланков наградных документов и 7 тысяч футляров к наградам.

Как сообщала "Страна", министр обороны подсчитал, что 55 тысяч 600 женщин служат в украинской армии.

Напомним, на Донбассе погибли 469 десантников с начала АТО.